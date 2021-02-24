Глава Минэнерго Шульгинов: энерготарифы не вырастут из-за утильсбора на технику

По словам министра энергетики РФ, итоговая стоимость электроэнергии для других потребителей (не для населения) включает цену на услуги по ее передаче и сбыту. Ее уровень может достигать пятидесяти процентов. При этом стоимость формируется на основе рыночных механизмов. Эксперты считают, что новый утилизационный сбор не повлияет на стоимость электроэнергии на свободном рынке в первой и второй ценовой зоне. В неценовой зоне в долгосрочном тарифном регулировании будут учитываться любые колебания себестоимости продукции угольных компаний.