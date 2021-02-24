Владимир Путин подписал указ о предоставлении Милошу Биковичу российского гражданства

Posted 24 февраля 2021,, 15:49
Published 24 февраля 2021,, 15:49
Modified Сегодня, 06:57
Updated Сегодня, 06:57
«Это большая честь, что сегодня я могу сказать: Россия — моя Родина!», - цитирует Милоша Биковича РИА Новости. По словам актера, он считает себя "активным членом российского общества".
«Больше семи лет я участвую в культурной жизни России. Для меня это благословение и источник счастья. Все это время я чувствую себя активным членом российского общества, теперь это закреплено официально», — прокомментировал Бикович.
Россиянам Бикович известен как исполнитель главных ролей в комедии «Холоп» и в сериале «Магомаев». Кроме этого, он снимался в других российских лентах, например в фильме Никиты Михалкова «Солнечный удар», пишут "Новые Известия".
Милош Бикович окончил факультет драмы Белградского университета искусств, но его телевизионная карьера началась гораздо раньше. В 13 лет он стал ведущим шоу на детском ТВ в Белграде.
Российскому зрителю он наиболее известен по фильмам «Холоп» и «Духless 2». Также на его счету работа в успешных сериалах «Отель Элеон», «Крылья империи» и ряде других.