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Posted 24 февраля 2021,, 15:49

Published 24 февраля 2021,, 15:49

Modified Сегодня, 06:57

Updated Сегодня, 06:57

Владимир Путин подписал указ о предоставлении Милошу Биковичу российского гражданства

24 февраля 2021, 15:49
Сербский актер Милош Бикович стал гражданином России. Указ о предоставлении ему гражданства недавно подписал Владимир Путин.

«Это большая честь, что сегодня я могу сказать: Россия — моя Родина!», - цитирует Милоша Биковича РИА Новости. По словам актера, он считает себя "активным членом российского общества".

«Больше семи лет я участвую в культурной жизни России. Для меня это благословение и источник счастья. Все это время я чувствую себя активным членом российского общества, теперь это закреплено официально», — прокомментировал Бикович.

Россиянам Бикович известен как исполнитель главных ролей в комедии «Холоп» и в сериале «Магомаев». Кроме этого, он снимался в других российских лентах, например в фильме Никиты Михалкова «Солнечный удар», пишут "Новые Известия".

Милош Бикович окончил факультет драмы Белградского университета искусств, но его телевизионная карьера началась гораздо раньше. В 13 лет он стал ведущим шоу на детском ТВ в Белграде.

Российскому зрителю он наиболее известен по фильмам «Холоп» и «Духless 2». Также на его счету работа в успешных сериалах «Отель Элеон», «Крылья империи» и ряде других.

#Общество
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