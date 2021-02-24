tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 24 февраля 2021, 08:48

Published 24 февраля 2021, 08:48

Modified 18 сентября 2022, 11:27

Updated 18 сентября 2022, 11:27

Впервые за полгода на Урале выявлено менее 200 случаев COVID-19 за сутки

24 февраля 2021, 08:48
Сюжет
Коронавирус
187 случаев коронавируса выявлено за сутки в Свердловской области, сообщает оперативный штаб региона.

В Свердловской области более 300 пациентов с коронавирусом в тяжелом состоянии

Больше всего заболевших за сутки зафиксировано в Екатеринбурге, там выявлено 56 случаев. Кроме того, COVID-19 зарегистрирован у жителей Алапаевского района, Арамильского, Артинского городских округов, Березовского, Верхней Пышмы, Верхотурья, Горноуральского городского округа, Ирбита и Ирбитского района, Карпинска, Качканара, Краснотурьинска, Красноуфимска, Кушвы, Невьянска, Нижнего Тагила, Нижней Салды, Нижних Серёг, Новой Ляли, Первоуральска, Полевского, Пышминского городского округа, Ревды, Североуральска, Среднеуральска, Сысерти, Тавдинского и Талицкого городских округов.

За время эпидемии в регионе коронавирус выявлен у 76 973 свердловчан. В тяжелом состоянии в больницах находятся 322 человека, из них 191 лежит в отделении реанимации, 104 — на аппаратах ИВЛ.

В России за сутки зафиксировано 11 749 случаев COVID-19 в 85 регионах страны. Больше всего случаев выявлено в Москве — 1 417, Санкт-Петербурге — 909 и Московской области — 695. Таким образом, общее число заболевших коронавирусом россиян составило 4 200 902 человека.

Число выздоровевших от COVID-19 в Свердловской области приближается к 70 тысячам пациентов

За минувшие сутки в регионе из больниц выписано 195 человек, за время пандемии от коронавируса выздоровело 69 895 свердловчан.

По России за сутки выздоровело 12 218 пациентов. Больше всего человек выписано в Москве — 1 719, Санкт-Петербурге — 1 490, а также Нижегородской области — 442. Общее число вылечившихся составило 3 751 562 человека.

По данным Роспотребнадзора, под наблюдением медиков остается 585 091 россиянин.

11 случаев смерти от коронавируса за сутки зарегистрировано в Свердловской области

Общее число зафиксированных летальных случаев от COVID-19 составило 2 332 человека.

В России с 23 по 24 февраля от коронавируса скончалось 383 человека, больше всего случаев смерти зарегистрировано в Москве — 43, Санкт-Петербурге — 37 и Московской области — 25. За время пандемии от COVID-19 скончалось 84 430 пациентов.

#Коронавирус#Россия#Свердловская область#Здоровье#Статистика
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт tagilcity.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74 136 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Мамонтова Юлия Александровна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 (3435) 49-93-34 или +7 915 019-92-61

Электронный адрес:  pressa@tagilcity.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика