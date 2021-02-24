Впервые за полгода на Урале выявлено менее 200 случаев COVID-19 за сутки

В России с 23 по 24 февраля от коронавируса скончалось 383 человека, больше всего случаев смерти зарегистрировано в Москве — 43, Санкт-Петербурге — 37 и Московской области — 25. За время пандемии от COVID-19 скончалось 84 430 пациентов.