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Posted 1 марта 2021,, 12:28

Published 1 марта 2021,, 12:28

Modified Сегодня, 06:57

Updated Сегодня, 06:57

Активисты акции «Мы вместе» проведут мероприятия в честь годовщины проекта

1 марта 2021, 12:28
Волонтеры всероссийской акции взаимопомощи проведут серию мероприятий с 1 по 6 марта. Проекту исполнился один год.

Как сообщает tass.ru, главным атрибутом мероприятий станет оранжевая нить. Как объяснили организаторы, она символизирует хорошее настроение, а найти ее может каждый. Нить предлагается повязать на запястье или прикрепить в форме сердечка на лацкан.

Онлайн-челлендж организаторы проведут в TikTok. По их задумке, волонтеры акции будут на видео передавать друг другу клубок оранжевых ниток. К челленджу могут присоединиться все желающие и поддержать активистов таким образом.

Еще одна акция заключается в том, чтобы записать видео со словами благодарности тем, к кому чувствуешь признательность за поддержку в пандемию. Ролик предлагается выложить с хештегом #МыВместеСпасибо.

Организаторы планируют и офлайн-флешмобы. Так, в рамках мероприятия «Цепь» волонтеры выстроятся в линию и передадут друг другу клубок оранжевых ниток со словами, которые ассоциируются у них с движением «Мы вместе» и волонтерским трудом.

Другая акция — «Вам, любимые!» — пройдет в преддверии 8 Марта. 6 марта мужчины выйдут на улицы, чтобы вручить женщинам букеты цветов.

Кроме того, активисты планируют раздать апельсины медикам, пациентам и старшему поколению. Акцию поддержали некоторые сетевые магазины, которые готовы бесплатно дарить эти фрукты покупателям.

Руководители региональных штабов акции и волонтеры впервые после долгого периода дистанционного формата встретятся лично, чтобы обсудить направления деятельности после пандемии.

#Общество
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