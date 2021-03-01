Активисты акции «Мы вместе» проведут мероприятия в честь годовщины проекта

Posted 1 марта 2021,, 12:28
Published 1 марта 2021,, 12:28
Modified Сегодня, 06:57
Updated Сегодня, 06:57
Как сообщает tass.ru, главным атрибутом мероприятий станет оранжевая нить. Как объяснили организаторы, она символизирует хорошее настроение, а найти ее может каждый. Нить предлагается повязать на запястье или прикрепить в форме сердечка на лацкан.
Онлайн-челлендж организаторы проведут в TikTok. По их задумке, волонтеры акции будут на видео передавать друг другу клубок оранжевых ниток. К челленджу могут присоединиться все желающие и поддержать активистов таким образом.
Еще одна акция заключается в том, чтобы записать видео со словами благодарности тем, к кому чувствуешь признательность за поддержку в пандемию. Ролик предлагается выложить с хештегом #МыВместеСпасибо.
Организаторы планируют и офлайн-флешмобы. Так, в рамках мероприятия «Цепь» волонтеры выстроятся в линию и передадут друг другу клубок оранжевых ниток со словами, которые ассоциируются у них с движением «Мы вместе» и волонтерским трудом.
Другая акция — «Вам, любимые!» — пройдет в преддверии 8 Марта. 6 марта мужчины выйдут на улицы, чтобы вручить женщинам букеты цветов.
Кроме того, активисты планируют раздать апельсины медикам, пациентам и старшему поколению. Акцию поддержали некоторые сетевые магазины, которые готовы бесплатно дарить эти фрукты покупателям.
Руководители региональных штабов акции и волонтеры впервые после долгого периода дистанционного формата встретятся лично, чтобы обсудить направления деятельности после пандемии.