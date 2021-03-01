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Posted 1 марта 2021,, 17:37

Published 1 марта 2021,, 17:37

Modified Сегодня, 06:57

Updated Сегодня, 06:57

"Единая Россия" анонсировала открытую модель праймериз

1 марта 2021, 17:37
Партия “Единая Россия” запустила праймериз. Каждый житель страны может отдать свой голос за кандидата.

Как сообщает nashgorod.ru, в партии подчеркивают важность открытой модели предварительных выборов. Как отметил на встрече с секретарем генсовета партии Андреем Турчаком председатель ЕР Дмитрий Медведев, такая модель привычна избирателям, которые осознают ее необходимость. Процедура позволяет добиться максимальной открытости, что показывает приоритеты и предпочтения партии.

Турчак отметил, что в регионах поддерживают модель предварительных выборов, так как при ней в лидеры выбиваются наиболее сильные кандидаты. Секретарь генсовета подчеркнул, что отдать свой голос может каждый желающий.

Кандидатов будут регистрировать с середины марта и до конца апреля. Голосование состоится онлайн и офлайн, вся процедура пройдет с 24 по 30 мая.

По словам Турчака, при организации процедуры будет соблюдена прозрачность. Выборный процесс будет безопасным, в онлайн-формате избиратели должны будут подтвердить личность через “Госуслуги”.

Турчак также отметил, что партия нацелена на отбор сильнейших кандидатов, только лидеры голосования смогут претендовать на попадание в Государственную думу.

По предварительным данным, возможно пятидесятипроцентное обновление состава кандидатов, сообщает er.ru.

Секретарь Свердловского регионального отделения «Единой России» Виктор Шептий сообщил о готовности провести предварительное голосование максимально открыто.

«Модель предварительного голосования, когда кандидатов от партии определяют избиратели, придает максимальную открытость и легитимность процедуре.

В условиях жесткой конкуренции участники смогут максимально проявить себя, что позволит выявить истинных лидеров общественного мнения, среди которых может оказаться много новых лиц, - сказал лидер свердловских единороссов. – Региональное отделение полностью готово к проведению предварительного голосования. Сейчас, после объявления о старте процедуры, мы сформируем оргкомитет и приступаем к работе».

#Общество#Выборы-2023
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