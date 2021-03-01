Похороны в Москве: варианты захоронения и другие услуги

Posted 1 марта 2021, 15:59
Published 1 марта 2021, 15:59
Modified 18 сентября 2022, 11:29
Updated 18 сентября 2022, 11:29
Вот только мало найдется таких людей. Все прекрасно понимают, что придется уходить от этой земли. Но большинство людей стараются отгонять мысли о смерти. А ведь каждому придется умирать в свой черед, и родственникам нужно знать, что потом делать с телом.
Что нужно знать про захоронение?
Сегодня в Москве предлагается две возможности похорон. Первый из них считается традиционным, который используется не одну сотню лет. А второй - это кремация. В большинстве случаев семьи предпочитают для своих умерших родственников выбирать погребение на кладбище. Но вначале будет полезно ознакомиться с некоторыми фактами.
А вот если речь идет о кремации, количество урн на одном участке не регламентируется никакими нормами. На закрытом кладбище разрешается подзахоронение в старую могилу, но если она принадлежит близкому родственнику.Что еще необходимо сделать для организации похорон?
Организация погребения
Приступать к организации траурного мероприятия необходимо уже с самого начала, независимо от того, где именно смерть настигла человека. Самым сложным вариантом считается ситуация, если кто-то умирает в другой стране. Но в любом случае приходится решать разные вопросы:
- подготовка целого пакета документов;
- выбор кладбища со свободными участками;
- подготовка ямы для захоронения;
- подбор всех нужных траурных аксессуаров;
- организация панихиды.
Последний пункт часто предполагает и отпевание, если умерший при жизни считался православным христианином. Заранее необходимо заказывать и катафалк. Также понадобится и автобус, особенно если на похороны соберется много людей.
Все это говорит о том, что какие-то вопросы придется решать при помощи ритуального агентства. В Москве можно обратиться в компанию Ритуал.Ру, которая имеет свои преимущества:
- огромное количество предоставляемых услуг;
- большой выбор траурных товаров;
- расценки одни из самых низких;
- возможность оформления заказов онлайн.
Последний пункт стал возможным благодаря появлению сервиса https://ritual.ru/, который позволяет сэкономить время при организации похорон. Здесь сразу окажут необходимую помощь и при оформлении пособия на погребение.
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