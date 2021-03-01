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Posted 1 марта 2021, 15:59

Published 1 марта 2021, 15:59

Modified 18 сентября 2022, 11:29

Updated 18 сентября 2022, 11:29

Похороны в Москве: варианты захоронения и другие услуги

Похороны в Москве: варианты захоронения и другие услуги

1 марта 2021, 15:59
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Сербский мастер искусства выносливости Марина Абрамович как-то высказала интересную мысль: "Чем больше вы думаете о смертности и смерти, тем больше вы наслаждаетесь жизнью".

Вот только мало найдется таких людей. Все прекрасно понимают, что придется уходить от этой земли. Но большинство людей стараются отгонять мысли о смерти. А ведь каждому придется умирать в свой черед, и родственникам нужно знать, что потом делать с телом.

Что нужно знать про захоронение?

Сегодня в Москве предлагается две возможности похорон. Первый из них считается традиционным, который используется не одну сотню лет. А второй - это кремация. В большинстве случаев семьи предпочитают для своих умерших родственников выбирать погребение на кладбище. Но вначале будет полезно ознакомиться с некоторыми фактами.

  1. Существует больше сотни кладбищ, но большая часть закрытого типа.
  2. На открытом погосте удастся получить стандартный участок 2.0х1.8 м.
  3. Участок предполагает погребение 2-х умерших рядом.
  4. Разрешается повторное захоронение, но не ранее чем через 15 лет.

А вот если речь идет о кремации, количество урн на одном участке не регламентируется никакими нормами. На закрытом кладбище разрешается подзахоронение в старую могилу, но если она принадлежит близкому родственнику.Что еще необходимо сделать для организации похорон?

Организация погребения

Приступать к организации траурного мероприятия необходимо уже с самого начала, независимо от того, где именно смерть настигла человека. Самым сложным вариантом считается ситуация, если кто-то умирает в другой стране. Но в любом случае приходится решать разные вопросы:

- подготовка целого пакета документов;

- выбор кладбища со свободными участками;

- подготовка ямы для захоронения;

- подбор всех нужных траурных аксессуаров;

- организация панихиды.

Последний пункт часто предполагает и отпевание, если умерший при жизни считался православным христианином. Заранее необходимо заказывать и катафалк. Также понадобится и автобус, особенно если на похороны соберется много людей.

Все это говорит о том, что какие-то вопросы придется решать при помощи ритуального агентства. В Москве можно обратиться в компанию Ритуал.Ру, которая имеет свои преимущества:

- огромное количество предоставляемых услуг;

- большой выбор траурных товаров;

- расценки одни из самых низких;

- возможность оформления заказов онлайн.

Последний пункт стал возможным благодаря появлению сервиса https://ritual.ru/, который позволяет сэкономить время при организации похорон. Здесь сразу окажут необходимую помощь и при оформлении пособия на погребение.

На правах рекламы

ООО «Ритуал.ру», ОГРН: 5167746491237

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