Похороны в Москве: варианты захоронения и другие услуги

Сегодня в Москве предлагается две возможности похорон. Первый из них считается традиционным, который используется не одну сотню лет. А второй - это кремация. В большинстве случаев семьи предпочитают для своих умерших родственников выбирать погребение на кладбище. Но вначале будет полезно ознакомиться с некоторыми фактами.