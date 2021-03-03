tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 3 марта 2021, 13:22

Published 3 марта 2021, 13:22

Modified 18 сентября 2022, 11:29

Updated 18 сентября 2022, 11:29

Как уменьшить счета за ЖКХ

Как уменьшить счета за ЖКХ

3 марта 2021, 13:22
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Тарифы на услуги ЖКХ в России растут ежегодно — за счет индексации и плановых повышений. С января 2021 года тарифы выросли на сумму, которая зависит от региона проживания: от 3,2% в Мурманской области до 6,5% в Чечне.

Особенно сложно с оплатой счетов приходится в зимнее время. Чтобы не платить пеню и штрафы за просрочку, можно оформить займ даже без проверки кредитной истории на сайте https://zaimi-bystro.ru/approval-rate-without-checking-credit-history/ или воспользоваться одним из способов платить по счетам меньше.

Субсидии и льготы

Семьи, у которых оплата коммунальных услуг отнимает более 22% бюджета, могут претендовать на государственную помощь. Это федеральная норма. Но достаточная для оформления доля дохода отличается в зависимости от региона проживания. В Москве это 10%, а в Омске — 20%. Субсидия выдается в виде денежной компенсации части или полной стоимости коммунальных услуг.

Еще один вид государственной поддержки — льгота. Претендовать на ее получение могут:

  • ветераны труда;
  • инвалиды;
  • многодетные семьи;
  • ветераны войны, чернобыльцы и их семьи;
  • другие категории населения, перечень которых закреплен в федеральном и региональном законодательстве.

Для оформления льготы понадобится паспорт, документ, подтверждающий право получения помощи, например удостоверение многодетной семьи или ветерана труда, а также справка о доходах.

Установка счетчиков

Установив индивидуальный счетчик, потребитель оплачивает только те ресурсы, которые реально потребляются (вода, электричество, газ). При отсутствии приборов учета потребления расход высчитывается исходя из количества людей, зарегистрированных по адресу и общепринятых нормативов. Поскольку государственные нормативы существенно завышены, затраты на установку счетчиков окупятся в течение нескольких лет.

Экономия энергоресурсов

Этот способ экономии требует вложений. В первую очередь можно заменить стеклопакеты на более энергоэффективные, утеплить наружные стены дома или квартиры, поменять лампочки и пользоваться ночными тарифами, цена которых ниже.

Если хочется как можно меньше платить за ЖКХ, стоить заменить котел и систему отопления на ту, в которой используется минимум теплоносителя, или установить источники альтернативной энергии.

Есть масса способов снизить траты на коммунальные услуги. Какой выбрать в конкретном случае, зависит от наличия средств, которые можно потратить на энергоэффективность недвижимости.

Zaimi-bystro.ru

#Экономика
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт tagilcity.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74 136 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Мамонтова Юлия Александровна

Телефон: +7 953 04-33-658 или +7 915 019-92-61  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика