Путин высказался за более активное участие волонтеров в политике

Posted 4 марта 2021,, 16:11
Published 4 марта 2021,, 16:11
Modified Сегодня, 06:57
Updated Сегодня, 06:57
По сообщению издания «Новые известия», вопрос об участии волонтеров в политике обсуждался на встрече Владимира Путина с участниками акции «Мы вместе». Главе России предложение понравилось, поскольку в волонтерские движения вступают россияне разных возрастов, убеждений и взглядов. Их участие в политической жизни государства приведет в появлению свежих решений определенных проблем, которые встают перед отдельными субъектами и всей страной.
Президент добавил, что гражданам, которые имеют разные взгляды и убеждения, нужно предоставить возможность принимать активное участие в политике, поскольку это обеспечит честную борьбу мнений, помогающую находить оптимальные решения для стабильного развития государства.
Он подчеркнул, что в этом году будут проводиться выборы в Государственную думу и региональные парламенты, и пообещал провести переговоры по поводу этого вопроса с руководством партии «Единая Россия» и других политических движений.
Путин добавил, что сущность волонтерства, зародившегося в Российской Федерации, максимально проявилась в период пандемии коронавируса. В это сложное время активистам из волонтерских движений пришлось в прямом смысле бороться за жизни граждан.