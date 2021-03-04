Санкт-Петербургский Горный университет поднялся на 12 строчку предметного рейтинга QS

«Каждый год горный университет получает больше 90 баллов из 100 возможных. Это говорит о высочайшей степени доверия к нам со стороны компаний и о востребованности наших выпускников на важнейших для отечественной экономики предприятиях», — заявил ректор Санкт-Петербургского горного университета Владимир Литвиненко. Он также добавил, что в 2021 году удалось сделать большой шаг вперед, несмотря на то, что уровень конкуренции повысился. «Столь высокая оценка авторитетного рейтингового агентства для нас, конечно, крайне важна. Она отражает вектор развития горного университета и говорит о правильности выбранного нами пути».