СМИ: кортеж, проезжающий на красный свет в Новосибирске, принадлежит Золотову

Служба эвакуации “АСТ-54” разместила во “ВКонтакте” запись о том, что пешеходы не смогли перейти Вокзальную магистраль на загоревшийся для них зеленый свет. Несколько женщин уже собирались перейти проезжую часть, но их остановила громкая связь. На видео слышно, как по громкоговорителю кто-то, вероятно, сотрудник ГИБДД, обращается к прохожим: “Пешеходы, стоим на месте, колонна идет! Пять секунд, пройдете”.