Акционеры Сбербанка получат свыше 422 млрд рублей дивидендов

Как сообщает издание ПРАЙМ, в этом году дивиденды составили четыреста двадцать два с половиной миллиарда рублей, то есть 18,7 рубля на одну акцию. 50 процентов от этой суммы будет направлено в государственный бюджет - то есть 211,25 млрд рублей.