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Posted 5 марта 2021,, 11:57

Published 5 марта 2021,, 11:57

Modified Сегодня, 06:57

Updated Сегодня, 06:57

Акционеры Сбербанка получат свыше 422 млрд рублей дивидендов

5 марта 2021, 11:57
По итогам прошлого года Сбербанк планирует выплатить акционерам рекордные дивиденды - как в 2019-м.

Как сообщает издание ПРАЙМ, в этом году дивиденды составили четыреста двадцать два с половиной миллиарда рублей, то есть 18,7 рубля на одну акцию. 50 процентов от этой суммы будет направлено в государственный бюджет - то есть 211,25 млрд рублей.

Отмечается, что в 2020 году, несмотря на кризисную экономическую ситуацию в стране из-за пандемии коронавируса, дивиденды финансовой организации составили более пятидесяти пяти процентов от чистой прибыли по международным стандартам финотчетности.

При этом Сбербанк планирует и дальше распределять избыточный капитал в пользу акционеров, как об этом было заявлено ранее в рамках реализации Стратегии-2023.

«Мы чувствуем себя стабильно и комфортно и готовы предложить аналогичный 2019 году размер дивидендов. Размер выплат акционерам - больше 55 процентов чистой прибыли», - отметил председатель правления Сбера Герман Греф

Необходимо напомнить, что аналогичная ситуация с дивидендами у Сбера сложилась в 2019 году. Тогда их тоже насчитали из расчета 18,7 рубля на одну акцию, а общий размер составил пятьдесят процентов от чистой прибыли. В госбюджет в 2019 году финансовая организация направила более двухсот миллиардов рублей.

#Общество
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