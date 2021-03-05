БСК пригласила звезду ММА Джеффа Монсона в Стерлитамак

Posted 5 марта 2021,, 12:43
Published 5 марта 2021,, 12:43
Modified Сегодня, 06:57
Updated Сегодня, 06:57
Как пишет mkset.ru, поездку спортсмена организовал гендиректор АО «БСК» Эдуард Давыдов. Монсон поздравил женский коллектив предприятия во время награждения за заслуги в работе. Он подарил сотрудницам букет роз и раздал им автографы.
После этого Монсон приехал в спортзал стадиона «Строитель», где он несколько часов проводил бесплатный мастер-класс по боевым искусствам. Он провел разминку, показал боксерские приемы и свои фирменные удары. За ним наблюдали почти 200 человек, среди которых было много детей и подростков.
Перед мастер-классом боец пообщался с жителями города и рассказал о своей карьере в ММА и о нынешней работе. Последние несколько лет спортсмен проживает в Уфе, куда переехал из штата Миннесота. В башкирской столице он открыл собственную школу единоборств, в которой занимаются дети и подростки.
Джефф Монсон отметил, что очень благодарен БСК за приглашение. По его словам, он с большим удовольствием посетит Стерлитамак в будущем.