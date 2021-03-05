БСК пригласила звезду ММА Джеффа Монсона в Стерлитамак

Перед мастер-классом боец пообщался с жителями города и рассказал о своей карьере в ММА и о нынешней работе. Последние несколько лет спортсмен проживает в Уфе, куда переехал из штата Миннесота. В башкирской столице он открыл собственную школу единоборств, в которой занимаются дети и подростки.