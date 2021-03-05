Чистая прибыль «Россетей» в 2020 году превысила 29 млрд рублей

Как было отмечено, номинально «Россети» ощутимо сократили выручку до 15,8 млрд рублей, что на 60% ниже, чем в 2019 году, — сообщают Новые Известия. Но в прошлый период в прибыли учитывали промежуточные дивиденды дочерних предприятий. В 2020 году их не принимали во внимание. Без учета этого фактора компания увеличила выручку на 8,2%.