Ужесточение правил беспошлинного ввоза товаров приведет к росту цен

Как сообщает expert.ru, сейчас ограничение на ввоз личных товаров в ЕАЭС — не более 25 килограммов и не дороже 500 евро. В соответствии с инициативой Минфина ограничение уменьшится до 50 евро и 10 килограммов для повторных ввозов в течение месяца. При превышении порога потребуется внести таможенный платеж — 30% от стоимости товаров, не менее 4 евро за 1 кг в части превышения веса.