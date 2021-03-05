tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 5 марта 2021,, 14:43

Published 5 марта 2021,, 14:43

Modified Сегодня, 06:57

Updated Сегодня, 06:57

Ужесточение правил беспошлинного ввоза товаров приведет к росту цен

5 марта 2021, 14:43
Министерство намерено установить дополнительный порог беспошлинного ввоза покупок из интернет-магазинов для личного использования. Предложение предполагает, что снизится допустимая стоимость товаров для личных целей, если человек въедет в страны ЕАЭС повторно в течение месяца.

Как сообщает expert.ru, сейчас ограничение на ввоз личных товаров в ЕАЭС — не более 25 килограммов и не дороже 500 евро. В соответствии с инициативой Минфина ограничение уменьшится до 50 евро и 10 килограммов для повторных ввозов в течение месяца. При превышении порога потребуется внести таможенный платеж — 30% от стоимости товаров, не менее 4 евро за 1 кг в части превышения веса.

Если Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) и ЕАЭС согласуют предложение Министерства, то изменения могут начать действовать 1 июля. В ведомстве предполагают, что в результате нововведений выиграют российские производители, так как снизится конкуренция с Европой. Однако эксперты высказывают опасение, что это отразится на качестве товаров и потребительской инфляции.

Глава Национальной ассоциации дистанционной торговли (НАДТ) Александр Иванов отметил нецелесообразность такого решения, а также непродуманность концепции министерства.

Иванов отметил, что объем интернет-торговли — всего около 0,8% от всего розничного рынка, но это работает на сдерживание цен. По мнению эксперта, идею снижения ограничений продвигает сетевая коммерция, так как в таком случае сетевые продавцы смогут устанавливать цены бесконтрольно, что приведет к серьезным последствиям.

Иванов добавил, что потребители вынуждены будут покупать некачественный дорогой товар, если предложение будет согласовано и закреплено законодательно.

#Общество
Подпишитесь
Жалобы на выбросы, продление НМУ и кража почвы. Итоги недели в Нижнем Тагиле
Сегодня, 06:49
Второй день рождения: вывеска магазина чуть не задавила насмерть мужчину в Тагиле
Вчера, 07:00
«Деньги забрала себе»: в ТЦ Нижнего Тагила женщина обчистила потерянный кошелек
Сегодня, 05:23
«Лживая правда»: тагильчанин опровергает незаконное выселение квартирантки из жилья
Вчера, 06:40
Спасибо директору: Эдгард Запашный оценил уход за животными в цирке Нижнего Тагила
Вчера, 16:12
Дожди и плюсовые температуры придут в Нижний Тагил
Сегодня, 06:43