В Москве будет работать первая приемная по вопросам развития грузоперевозок

Татьяна Минеева, уполномоченный по правам предпринимателей в Москве, открыла общественную приемную по грузоперевозкам. В данной сфере это первая приемная, всего для бизнес-сообщества открыты 19 центров по другим вопросам.