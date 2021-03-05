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Posted 5 марта 2021,, 17:24

Published 5 марта 2021,, 17:24

Modified Сегодня, 06:57

Updated Сегодня, 06:57

В Москве будет работать первая приемная по вопросам развития грузоперевозок

5 марта 2021, 17:24
Татьяна Минеева, уполномоченный по правам предпринимателей в Москве, открыла общественную приемную по грузоперевозкам. В данной сфере это первая приемная, всего для бизнес-сообщества открыты 19 центров по другим вопросам.

Татьяна Минеева отметила, что грузоперевозки - масштабный сектор, который постоянно развивается и потому требует ежедневного контроля. Приемная выступит площадкой для коммуникации участников процесса и позволит оперативно решать возникающие проблемы. Об этом пишет NewsNN.

После присоединения территорий Новой Москвы предприниматели вложили в развитие Троицкого и Новомосковского административных округов (ТиНАО) более триллиона рублей. Эти деньги были направлены на создание новых рабочих мест, развитие инфраструктуры. Планируется создание прямого канала взаимодействия с отраслевым предпринимательством.

Руководитель приемной Екатерина Еремина подчеркнула, что основная задача центра - поддержка малого и среднего бизнеса. Приемная поможет предпринимателям наладить сотрудничество с лизинговыми компаниями, окажет поддержку в налоговом планировании, проверит надежность потенциальных партнеров. Такие задачи, по словам Ереминой, недоступны для бизнеса с небольшим оборотом.

Открытие приемной также посетители депутаты городской думы, грузоперевозчики, а также глава управления торговли и услуг префектуры ТиНАО Чингиз Кочал-ипа, общественный уполномоченный по вопросам развития грузового автотранспорта и межрегиональных грузоперевозок Андрей Ляпунов, общественный уполномоченный по вопросам взаимодействия с институтами развития Александр Любосердов.

#Общество
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