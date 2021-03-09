Выпуск газа на Оби не навредил природе: мнение экспертов

Специалисты считают, что на качество питьевой воды авария не может оказать влияния, потому что водозабор в Нижневартовске и близлежащих населенных пунктах ниже по течению из Оби не ведется. Вода поступает из артезианских скважин, куда даже следы широкой фракции легких углеводородов (ШФЛУ) в принципе попасть не могут.