Общественники примут участие в организации праймериз «Единой России»

Posted 10 марта 2021,, 14:07
Published 10 марта 2021,, 14:07
Modified Сегодня, 06:57
Updated Сегодня, 06:57
Соответствующее заявление прозвучало во время встречи российского лидера с активистами движения «Мы вместе». Об этом информирует nashgorod.ru.
Секретарь генерального совета «Единой России» Андрей Турчак назвал важным для партии участие в оргкомитете внешних, непартийных специалистов и волонтеров. Последних должно быть больше, чем самих партийцев.
По итогам первого заседания организационного комитета, которое состоялось в среду, 10 марта, его главой избрали члена Совфеда и одного из основателей «Единой России» Александра Карелина. По словам чиновника, в федеральный и региональные оргкомитеты войдут по 17 человек. Большинство из этих людей будут представлять добровольческие организации.
Сенатор добавил, что активисты расширят и усилят соревновательный процесс. Благодаря волонтерам предварительное голосование станет по максимуму острым и более непредсказуемым.
Перечень представителей отправят в срок до 15 марта, пояснила координатор федерального штаба всероссийской акции взаимопомощи «Мы вместе» Мария Якунчикова.
Собеседница издания сказала, что активисты, оказывающие помощь соотечественникам, в политику идут в первую очередь помогать. Приоритеты добровольцев неизменны. Участие в политической жизни государства позволит им расширить свои возможности для поддержки граждан.
Турчак пообещал, что единороссы поддержат активистов. Партия даст консультации волонтерам по процедуре предварительного голосования. Участие добровольцев может повысить уровень доверия россиян в провинциях к выборному процессу, сообщает сайт «Единой России».
Ранее выяснилось, что предварительное голосование «Единой России» состоится с 24 по 30 мая в открытом онлайн-формате. Проголосовать за понравившегося кандидата получат возможность все граждане, зарегистрировавшиеся и прошедшие верификацию на портале «Госуслуги».
Политолог Андрей Мозолин отметил, что внутрипартийная процедура предварительного голосования «Единой России» в последние годы стала значимым событием для всех граждан, кто интересуется политикой.
«Единая Россия» — единственная партия, которая публично проводит эту процедуру, позволяющую выбрать достойных кандидатов на всех уровнях выборов. Учитывая, что последний год мы все пережили в состоянии карантина, а также всех негативных последствий пандемии, мы видим повышение значимости работы общественных организаций и волонтеров. Поэтому многие граждане будут поддерживать своими голосами в первую очередь тех, кто оказывал им помощь в сложное время. При этом партия достаточно ярко себя проявила в период пандемии, активно помогая врачам и нуждающимся гражданам. Поэтому вполне закономерно, что в период предварительного голосования «Единой России» появятся новые участники из числа волонтеров и общественников, которые будут иметь хороший потенциал на победу», — говорит он.