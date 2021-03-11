Группа предприятий «ПЦБК» в 2020 году увеличила объем переработанной макулатуры

Наряду с этим ПЦБК ведет и другие важные проекты. Так, более чем в 500 учреждениях Пермского края установили экопаки для макулатуры. Это дало возможность собрать больше 300 тонн вторсырья, которое направили на переработку. В данный момент проект вышел за пределы края и начал работать в 13 российских регионах. Кроме того, с прошлого года во дворах Перми началась установка контейнеров для сбора картона и бумаги.