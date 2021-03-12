Ликвидацию аварии на газопроводе СибурТюменьГаза доверили уникальным специалистам

После этого группа высококвалифицированных водолазов АО «МРТС» со всем необходимым оборудованием начнет погружение в акватории реки Обь. Команда имеет большой опыт подобной работы, в том числе в регионах с суровым климатом — в Арктике, Кольском заливе и т. д. Водолазы должны будут найти возможное место пропуска на трубопроводе.