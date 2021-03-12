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Posted 12 марта 2021,, 18:12

Published 12 марта 2021,, 18:12

Modified Сегодня, 06:57

Updated Сегодня, 06:57

Ликвидацию аварии на газопроводе СибурТюменьГаза доверили уникальным специалистам

12 марта 2021, 18:12
На месте прорыва газопровода под Нижневартовском начинает работу бригада уникальных специалистов, направленных АО «СибурТюменьГаз». С помощью высокоточного оборудования они обследуют участок аварии и ликвидируют ее последствия.

Как сообщает iz.ru, перед специалистами стоит задача провести инженерно-гидрографические работы с целью анализа рельефа дна реки перед погружением к продуктопроводу водолазов. Подготовительные работы ведутся с помощью высокоточного поискового комплекса, в состав которого входят гидролокаторы кругового обзора и трассоискатели. Исследования должны быть завершены через два дня.

После этого группа высококвалифицированных водолазов АО «МРТС» со всем необходимым оборудованием начнет погружение в акватории реки Обь. Команда имеет большой опыт подобной работы, в том числе в регионах с суровым климатом — в Арктике, Кольском заливе и т. д. Водолазы должны будут найти возможное место пропуска на трубопроводе.

Одновременно аварийно-восстановительное подразделение «СибурТюменьГаза» продолжает работы по вскрытию трубы в береговой линии для визуального обследования состояния продуктопровода.

Также продолжает работу комиссия по расследованию происшествия Ростехнадзора совместно с представителями других надзорных органов.

#Общество
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