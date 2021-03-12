«Россети» вернули электричество в дома жителей Дагестана

Posted 12 марта 2021,, 15:31
Published 12 марта 2021,, 15:31
Modified Сегодня, 06:57
Updated Сегодня, 06:57
Сейчас специалисты филиала «Дагэнерго» делают все, чтобы как можно оперативнее восстановить точечные нарушения подачи электричества в потребительской сети 0,4 кВ, пишет Dag.aif.ru.
Члены бригад филиала «Дагэнерго» продолжают работать в особом режиме и готовы к реагированию на обусловленные непогодой нештатные ситуации на объектах энергоструктуры региона.
Сообщать о нарушениях в подаче энергии и о повреждениях энергетических объектов можно круглосуточно по единому бесплатному телефону контакт-центра «Россетей» 8-800-220-0-220 или через портал светлаястрана.рф.
Компания «Россети» является оператором одного из крупнейших электросетевых комплексов в мире. Управляет 2,35 млн км линий электропередачи, 507 тыс. подстанций трансформаторной мощностью более 792 ГВА. Численность персонала группы компаний «Россети» - 220 тыс. человек. Имущественный комплекс ПАО «Россети» включает 35 дочерних(Россети Московский регион, Россети Юг, Россети Сибирь, Россети Урал и др.) и зависимых обществ, в том числе 15 межрегиональных, и магистральную сетевую компанию.