«Россети» вернули электричество в дома жителей Дагестана

Компания «Россети» является оператором одного из крупнейших электросетевых комплексов в мире. Управляет 2,35 млн км линий электропередачи, 507 тыс. подстанций трансформаторной мощностью более 792 ГВА. Численность персонала группы компаний «Россети» - 220 тыс. человек. Имущественный комплекс ПАО «Россети» включает 35 дочерних(Россети Московский регион, Россети Юг, Россети Сибирь, Россети Урал и др.) и зависимых обществ, в том числе 15 межрегиональных, и магистральную сетевую компанию.