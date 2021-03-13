Лечащего врача обвинили в смерти 37-летней женщины в роддоме Екатеринбурга

Posted 13 марта 2021, 12:46
Published 13 марта 2021, 12:46
Modified 29 ноября, 17:43
Updated 29 ноября, 17:43
Инцидент произошел в октябре 2019 года. В роддом прибыла женщина по имени Екатерина. Ранее врачи диагностировали у нее замершую беременность. Чтобы предотвратить воспаление, требовалось удалить плод. Позже Екатерина связалась с мамой и рассказала, что заведующий отделением предложил ей провести медикаментозное прерывание замершей беременности. Процедура привела к тому, что женщина скончалась.
Причиной смерти стал разрыв матки, гиповолемический шок. Екатерина умерла из-за кровотечения, поскольку разошелся шов от предыдущего кесарева. Было возбуждено уголовное дело. Во время его расследования было организовано две судмедэкспертизы. Одну из экспертиз провели в Москве. Специалисты выявили основную ошибку — перед родами не было сделано УЗИ. Это повлекло за собой то, что не был диагностирован разрыв шва.
В результате следователи предъявили обвинение лечащему врачу 20-го роддома, сообщает Е1.
Напомним, родные 22-летней девушки, которая погибла при родах в больнице Нижних Серег, подали апелляцию на оправдательный приговор акушерки.