tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 13 марта 2021, 12:46

Published 13 марта 2021, 12:46

Modified 29 ноября, 17:43

Updated 29 ноября, 17:43

Лечащего врача обвинили в смерти 37-летней женщины в роддоме Екатеринбурга

13 марта 2021, 12:46
Лечащего врача роддома № 20 в Екатеринбурге обвиняют по статье 109 УК РФ (Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения служебных обязанностей) из-за гибели 37-летней женщины. Планируется, что первое заседание суда пройдет на следующей неделе.

Инцидент произошел в октябре 2019 года. В роддом прибыла женщина по имени Екатерина. Ранее врачи диагностировали у нее замершую беременность. Чтобы предотвратить воспаление, требовалось удалить плод. Позже Екатерина связалась с мамой и рассказала, что заведующий отделением предложил ей провести медикаментозное прерывание замершей беременности. Процедура привела к тому, что женщина скончалась.

Причиной смерти стал разрыв матки, гиповолемический шок. Екатерина умерла из-за кровотечения, поскольку разошелся шов от предыдущего кесарева. Было возбуждено уголовное дело. Во время его расследования было организовано две судмедэкспертизы. Одну из экспертиз провели в Москве. Специалисты выявили основную ошибку — перед родами не было сделано УЗИ. Это повлекло за собой то, что не был диагностирован разрыв шва.

В результате следователи предъявили обвинение лечащему врачу 20-го роддома, сообщает Е1.

Напомним, родные 22-летней девушки, которая погибла при родах в больнице Нижних Серег, подали апелляцию на оправдательный приговор акушерки.

#Происшествия#Новости УрФО#Смерть#Роддом#Обвинение#Роды#Екатеринбург
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт tagilcity.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74 136 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Мамонтова Юлия Александровна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 (3435) 49-93-34 или +7 915 019-92-61

Электронный адрес:  pressa@tagilcity.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика