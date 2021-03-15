Специалисты «Сибура» приступили к очистке трубопровода после аварии

Работы проводят при помощи полиуретанового манжетного поршня «Семигор М4», который был разработан для спецопераций по удалению и вытеснению из трубопровода рабочей среды. По окончании процедуры остаточный продукт утилизируется в амбарах для дожига, поэтому может отмечаться задымление в течение непродолжительного времени, пишет Лента.ру.