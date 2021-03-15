ВСК: в России стали в 8 раз чаще решать страховые случаи на дороге удаленно

Соответственно, страхователи стали реже обращаться через традиционные каналы. В частности, количество обращений через контакт-центр ВСК сократилось с 21,8% до 7,8%. В три раза меньше стали приходить в офис компании по вопросам урегулирования автокаско. Непосредственное обращение к представителям компании также снизилось с 18,5% до 14,2%. При этом отмечается, что теперь сотрудники ВСК презентую клиентам, посетившим офисы компании, новый сервис удаленного решения страховых вопросов, а также показывают возможности дистанционного обслуживания.