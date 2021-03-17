«Россети» выделят свыше 1 млрд рублей на модернизацию энергокомплекса Дагестана

Как пишут «Новые известия», глава энергохолдинга подчеркнул, что высокая надежность электроснабжения потребителей — это основной приоритет «Россетей». В ближайшем будущем компания начнет реализацию обновленной программы по проведению ремонтных и эксплуатационных работ, целью которых является подготовка к зимнему периоду распределительного и магистрального комплекса Республики Дагестан. Сотрудниками будут ликвидированы все «узкие» места на сетях 6-10 кВ и выполнен ремонт объектов, признанных проблемными.