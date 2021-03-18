17 летальных случаев свердловчан от COVID-19 зарегистрировано за сутки

Всего с начала пандемии скончалось 2 584 инфицированных пациентов.
В России за все время от коронавируса умерло 93 824 человек, из них 460 случаев смерти зарегистрировано за прошедшие сутки. Больше всего россиян умерло в Москве — 48, Санкт-Петербурге — 33 и Ростовской области — 28.
Больше всего заболевших в Екатеринбурге — 49. Также коронавирус подтвержден у жителей Асбеста, Берёзовского, Богдановича, Верхней Пышмы, Верхней Синячихи, Верхней Туры, Волчанска, Дегтярска, Каменска-Уральского, Карпинска, Качканара, Краснотурьинска, Красноуфимска, Невьянска, Нижнего Тагила, Нижней Туры, Нижней Салды, Нижнесергинского района, Первоуральска, Полевского, Ревды, Режа, Серова, Слободо-Туринского района, Сысертского, Тавдинского и Туринского городских округов.
За время эпидемии в регионе выявлено 80 648 случаев инфицирования. 276 человек лежат в больницах в тяжелом состоянии, из них 166 находятся в отделениях реанимации, а 108 подключены к аппаратам ИВЛ.
В России за сутки коронавирус диагностирован у 9 803 человек в 85 регионах страны. Больше всего случаев заболевания в Москве — 1 934, Санкт-Петербурге — 918 и Московской области — 537. Таким образом, общее число инфицированных составило 4 428 239 человек.
С начала пандемии по выздоровлению было выписано из больниц 73 828 пациентов, из них 177 за минувшие сутки.
По стране с 17 по 18 марта из медучреждений выписан 12 061 человек. Больше всего выздоровевших в Санкт-Петербурге — 2 041, Москве — 1 760 и Московской области — 569. За все время от коронавируса вылечилось 4 037 036 россиян.