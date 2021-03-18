Александр Бойченко помог пермячке найти место в детсадике для ребенка

Пермячка Елена Панфилюк рассказала журналистам о проекте «Активное долголетие», соавтором которого был Бойченко. Женщина посещает занятия по гимнастике суставов и скандинавской ходьбе. По ее словам, людям старшего поколения нравится не только то, что они могут бесплатно укреплять здоровье. У них появилась возможность расширить круг знакомств, общаться с людьми одного возраста и похожих интересов. Пенсионерка попросила Бойченко помочь организовать кружки хорового пения и изобразительного искусства, причем совместные, чтобы можно было посещать их с внуками.