Нацпроект «Экология» не достигнет поставленных целей — Счетная палата

Это произошло потому, что кроме стоков в воду попадают и другие загрязнения. Грязь смывается из городов и сельскохозяйственных земель — это называется диффузные стоки. Нацпроектом «Экология» предусмотрен вариант разработки шагов по снижению таких стоков, но других мероприятий по данному направлению нет. Министерство природы доложило в 2019 году, что концепция уже разработана. Институт водных проблем Российской академии наук проработал рекомендации по мерам снижения воздействия этих стоков на Волгу. Кроме того, был создан прототип автоматизированной системы поддержки принятия решений по снижению диффузного загрязнения. Пилотные проекты были представлены на девяти объектах Волги.