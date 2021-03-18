Нацпроект «Экология» не достигнет поставленных целей — Счетная палата

Национальная цель «Экологии» и подобных проектов — поддержание здоровья и благополучия, увеличение продолжительности жизни граждан (к 2030 году — 78 лет), повышение на 50% качества городской среды, создание многоуровневой и надежной системы обращения с ТКО и подобные задачи. Однако, проект подготовлен не так качественно, как этого требует цели. Он не приведет к выполнению поставленных задач, сообщила Счетная палата в отчете за 2020 год, пишет VTimes.
«Чистый воздух» направлен на снижение уровня загрязнений в промышленных городах. В 12 наиболее грязных из них планируется уменьшить количество вредных выбросов более, чем на 20% до 2024 года. Однако снижать в первую очередь следует, те выбросы, из-за которых складывается высокий и очень высокий уровень загрязнения, отмечает Счетная палата. В противном случае, нужной цели достигнуть не представляется возможным.
В настоящий момент, получилось снизить выбросы в семи из 12 городов. По данным отчета Росгидромета в 2019 году, в остальных городах не изменилось ничего по сравнению с 2017 годом, когда стартовала программа. Измерением показателей занимается Росприроднадзор. Более всего воздух загрязняется бенз (а)пиреном, пылью, диоксидом азота, формальдегидом, аммиаком, оксидом углерода и фторидом водорода, приводит статистику Росгидромет.
Помимо городов, входящих в «Чистый воздух», в 133 населенных пунктах РФ средний уровень концентрации за год одного или нескольких из приведенных веществ превысил ПДК. Их население составляет 50,6 миллиона человек.
Не оправдывает себя, по мнению Счетной палаты, и проект «Оздоровление Волги». На данный момент задачу по улучшению качества воды в реке он не решает. Основными причинами называется недостаточная подготовка, а также слабое управление проектом.
В самом неблагоприятном участке Рыбинского водохранилища ниже Череповца вода была охарактеризована как «грязная». Это произошло из-за влияния сбросов с предприятий ПАО «Северсталь», АО «Апатит», МУП «Водоканал». Ниже Нижнего Новгорода вода оценивается как «загрязненная», немногим лучше, чем «грязная». И на протяжении почти всей реки уровни колеблются между этими двумя значениями.
На меры по снижению сбросов сточных вод в три раза направляется 72,6% выделенных денежных средств. В общей сложности на проект планируется выделить 123 миллиарда рублей. Из них 86 миллиардов будут направлены из бюджета страны, 25 миллиардов — источники внебюджетных средств, а остальное «добавят» из казны регионов. Аудиторы отмечают, что с 90-х годов объемы сбросов в воду снизились вдвое, но это не повлияло на качество воды.
Это произошло потому, что кроме стоков в воду попадают и другие загрязнения. Грязь смывается из городов и сельскохозяйственных земель — это называется диффузные стоки. Нацпроектом «Экология» предусмотрен вариант разработки шагов по снижению таких стоков, но других мероприятий по данному направлению нет. Министерство природы доложило в 2019 году, что концепция уже разработана. Институт водных проблем Российской академии наук проработал рекомендации по мерам снижения воздействия этих стоков на Волгу. Кроме того, был создан прототип автоматизированной системы поддержки принятия решений по снижению диффузного загрязнения. Пилотные проекты были представлены на девяти объектах Волги.
«Мусорная» реформа основывается на проекте «Комплексная система обращения с ТКО». Счетная палата отмечает, что он также не справляется с поставленными целями.
Например, в проекте нет мер, направленных на сокращение и предотвращение образования отходов. В качестве примера приводится стимуляция населения к использованию многоразовых товаров, тары и упаковок. Нет в проекте и мероприятий по раздельному сбору мусора. Цели, поставленные в проекте, недостаточно тесно связаны между собой, из-за чего значительная часть (до 42%) регионов не подтвердила возможность их выполнения и не заключила с Министерством природы договор о реализации проектов на соответствующем уровне.
Уровень переработки отходов находится на уровне не выше 7%. Почти весь мусор отправляется на свалки и полигоны, мощность которых уже практически исчерпана.
Система устройства леса нерациональна и не может обеспечить население правдивой информацией о состоянии лесного ресурса России.
Есть недочеты и в системе по борьбе с лесными пожарами. В 2019 и 2020 годах было выделено 9,6 миллиарда рублей на покупку лесопожарной техники. На эти средства регионами было приобретено более 18 тысяч образцов. Однако, проверяющие счетной палаты сообщили, что данные меры не являются гарантией решения проблемы, так как закупленная техника покрывает лишь 16,6% лесного фонда в зоне тушения пожаров.