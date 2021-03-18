TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Свердловские дорожные службы усилят режим работы из-за гололедицы

18 марта 2021, 10:04
Фото: 1Mediainvest.ru
В связи с образованием гололедицы на дорогах региона дорожники усилят режим работы в Свердловской области.

Из-за ожидаемого перепада температур от +3 до -10 градусов на Среднем Урале ожидается гололедица. В связи с этим водителей и пешеходов просят быть особо внимательными. Соблюдать скоростной режим автолюбителям, а пересекающим проезжую часть пешком гражданам помнить, что тормозной путь автомобиля может быть больше на скользкой дороге, сообщает Департамент информационной политики.

Для устранения последствий в Свердловской области будет направлено до четырех сотен единиц специальной техники. Они будут обрабатывать дороги средством против гололедицы. Планируется использовать до пяти тысяч кубических метров такой смеси.

#Предупреждение#Гололед#Свердловская область#Погода#Экология#Здоровье
Подпишитесь
В военкомате Нижнего Тагила прошло совещание о частичной мобилизации
Вчера, 12:07
ЕВРАЗ НТМК в Нижнем Тагиле выплатит ремонтнику 500 тысяч рублей за травму головы
21 сентября, 15:28
Ход ремонта Молодежного театра в Нижнем Тагиле проверил мэр Владислав Пинаев
Вчера, 17:18
Жители Нижнего Тагила начали получать повестки на частичную мобилизацию
Вчера, 12:31
ВГОК в Тагиле отказался платить родным погибшего работника из-за отсутствия денег
Вчера, 11:06
Жители Нижнего Тагила смогут получать справки и выписки из больниц удаленно
Вчера, 18:14