Тагильчане смогут помочь бездомным одеждой и продуктами

Популярность по всей стране обрели проекты «Ночлежка» и «Ангар спасения», направленные на помощь бездомным. Благодаря таким начинаниям, становится известно, что остаться без крова и стать бездомным можно в силу разных обстоятельств. Согласно статистическим данным, только 1-2% лиц без определенного места жительства выбрали бродяжничество самостоятельно. В большинстве случаев, люди оказываются в подобных условиях из-за обмана, мошенничества, афер с недвижимым имуществом, а также граждане, приехавшие на заработки из других городов, с которыми случилась беда в виде ограбления, разорения или пожара.