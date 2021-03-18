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Тагильчане смогут помочь бездомным одеждой и продуктами

18 марта 2021, 13:22
Фото: 1Mediainvest.ru
В День бездомного человека благотворительный фонд проведет акцию в Нижнем Тагиле, направленную на помощь таки людям.

Акция пройдет в Нижнем Тагиле 30 марта и будет приурочена ко Дню бездомных. Сбор помощи начался 15 марта. Для бездомных от неравнодушных граждан благотворительный фонд «Ковчег» принимает продукты питания, сладости, крупы, растительное масло, чай и подобные припасы. Кроме того, есть необходимость и в средствах гигиены, это мыло, шампуни, бритвенные принадлежности. Кроме того, ведется сбор одежды, сообщается в группе БФ во «Вконтакте».

Благотворительный фонд «Ковчег» занимается оказанием комплексной помощи бездомным и организацией благотворительных обедов с 2011 года.

Желающим помочь предлагается обратиться в здание зеленого цвета на территории храма Сергия Радонежского на улице Металлургов, 32. Подробнее об акции можно узнать по телефону 8 (3435) 46-48-09.

Фото: Группа БФ "Ковчег" "Вконтакте"

В современном обществе по-разному относятся к людям без определенного места жительства. Встречаются граждане с резко-отрицательной оценкой данного слоя населения. Они заявляют, что человек виноват сам и сетуют, что «раньше вот за тунеядство под суд отправляли».

Популярность по всей стране обрели проекты «Ночлежка» и «Ангар спасения», направленные на помощь бездомным. Благодаря таким начинаниям, становится известно, что остаться без крова и стать бездомным можно в силу разных обстоятельств. Согласно статистическим данным, только 1-2% лиц без определенного места жительства выбрали бродяжничество самостоятельно. В большинстве случаев, люди оказываются в подобных условиях из-за обмана, мошенничества, афер с недвижимым имуществом, а также граждане, приехавшие на заработки из других городов, с которыми случилась беда в виде ограбления, разорения или пожара.

#Металлургов#Помощь#Бездомные#Тагилстрой#Благотворительный фонд#Нижний Тагил#Эксклюзив#Общество
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