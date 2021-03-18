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В полиции рассказали подробности о сбитых водителем на Вагонке троих тагильчанах

18 марта 2021, 08:15
Фото: 1Mediainvest.ru
Полиция проводит проверку по факту наезда на троих пешеходов на улице Энтузиастов в Нижнем Тагиле, при котором был госпитализирован мужчина.

В настоящий момент в ходе проверки установлены личности участников. Сам конфликт произошел ранее в развлекательном заведении, а потом продолжился на улице, уточнили в полиции.

У госпитализированного мужчины подтвержден перелом правой голени. Остальные повреждения устанавливаются, рассказали TagilCity.ru в МУ МВД России «Нижнетагильское».

Решение по проверке еще не принято, сообщили в МВД.

Напомним, происшествие случилось 14 марта на парковке здания на улице Энтузиастов, 10 в Нижнем Тагиле. Мужчина допустил наезд на троих пешеходов. Одного из них он переехал и протащил по парковке несколько метров, а после скрылся с места ДТП. В результате пострадавший в тяжелом состоянии был госпитализирован на «скорой».

Неизвестный сбил троих и скрылся с места ДТП на Вагонке в Нижнем Тагиле
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