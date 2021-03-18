В полиции рассказали подробности о сбитых водителем на Вагонке троих тагильчанах

Напомним, происшествие случилось 14 марта на парковке здания на улице Энтузиастов, 10 в Нижнем Тагиле. Мужчина допустил наезд на троих пешеходов. Одного из них он переехал и протащил по парковке несколько метров, а после скрылся с места ДТП. В результате пострадавший в тяжелом состоянии был госпитализирован на «скорой».