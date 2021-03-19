15 заболевших коронавирусом жителей Нижнего Тагила выявлено за сутки

В Свердловской области за сутки выявлено 152 случая новой коронавирусной инфекции, всего с начала пандемии зафиксировано 80 800 заболевших. 265 пациентов лежат в больницах в тяжелом состоянии, 99 из них подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. С 18 по 19 марта в регионе выздоровело 164 человека, за все время из медучреждений выписано 73 992 свердловчанина. 15 пациентов скончались за сутки, всего умерло от инфекции 2 599 человек.