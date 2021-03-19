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80,8 тысячи случаев коронавируса выявлено в Свердловской области с начала пандемии

19 марта 2021, 08:59
Фото: 1mediainvest.ru
152 новых случая COVID-19 зарегистрировано в Свердловской области за сутки, сообщает оперативный штаб региона.

У 80,8 тысячи свердловчан выявлен коронавирус с начала пандемии

Больше всего заболевших за минувшие сутки выявлено в Екатеринбурге, там диагноз поставлен 40 пациентам. Кроме того инфекция подтверждена у жителей Алапаевска, Артинского и Ачитского городских округов, Берёзовского, Белоярского городского округа, Богдановича, Верхнего Дуброво, Верхней Пышмы, Верхней Синячихи, Горноуральского городского округа, Каменска-Уральского и Каменского района, Камышлова и Камышловского района, Качканара, Краснотурьинска, Красноуральска, Красноуфимска, Кушвы, поселка Махнево, Нижнего Тагила, Нижнесергинского района, Первоуральска, Полевского, Пышминского городского округа, Ревды, Серова, Слободо-Туринского района, Среднеуральска, Сухого Лога, Сысерти, Тавдинского, Талицкого, Туринского и Шалинского городских округов.

Общее количество заболевших составило 80 800 человек. 265 свердловчан находятся в медицинских учреждениях в тяжелом состоянии, 164 из них лежат в реанимационных отделениях, 99 — на аппаратах ИВЛ.

По России за прошедшие сутки COVID-19 зафиксирован у 9 699 человек в 85 регионах страны. Больше всего заболевших в Москве — 1 809, Санкт-Петербурге — 921 и Московской области — 605. За все время пандемии зарегистрировано 4 437 938 случаев инфицирования россиян.

164 жителя Свердловской области выздоровели от COVID-19 за сутки

За время эпидемии из больниц выписано 73 992 пациента.

В России за последние 24 часа из медучреждений выписано 12 337 человек. Больше всего россиян выздоровело в Санкт-Петербурге — 2 027, Москве — 1 902 и Московской области — 570. Общее число выздоровевших составляет 4 049 373 человека.

15 летальных случаев от коронавируса зарегистрировано на Среднем Урале за сутки

Всего с начала пандемии зафиксировано 2 599 умерших от инфекции свердловчан.

По стране за все время умерло от COVID-19 94 267 россиян, из них за последние сутки подтверждено 443 летальных случая. Больше всего скончавшихся в Москве — 51, Санкт-Петербурге — 38, а также Московской области — 25.

#Россия#Статистика#Свердловская область#Коронавирус#Здоровье
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