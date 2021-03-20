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Более 5 тысяч случаев заболевания COVID-19 выявлено в Нижнем Тагиле с начала пандемии

20 марта 2021, 11:33
Фото: 1mediainvest.ru
5 004 случая коронавируса зарегистрировано в Нижнем Тагиле с начала пандемии, сообщает оперативный штаб Свердловской области.

Из всех заболевших, 13 тагильчан зафиксировано за минувшие сутки.

В Свердловской области с 19 по 20 марта зарегистрирован 161 случай коронавируса, общее число инфицированных составило 80 961 человек. 272 госпитализированных лежат в больницах в тяжелом состоянии, 111 из них подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. За последние 24 часа из медучреждений выписано 173 человека, за все время выздоровело 74 165 пациента. 13 свердловчан скончались от инфекции за сутки, всего умерло 2 612 жителей региона.

#Заболеваемость#Статистика#Коронавирус#Нижний Тагил#Здоровье
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