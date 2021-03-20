Какая техника необходима каждой женщине

Беспроводные пылесосы очень компактны и не занимают много места. Вместе с тем они достаточно мощные, они способны адаптироваться под тип напольного покрытия, чтобы лучше всасывать пыль. Несмотря на то, что им не требуется подключение к сети для работы, беспроводные пылесосы могут работать 40-60 минут. С помощью такого пылесоса можно провести уборку любой поверхности, а также пылесосить поверхности, расположенные в любой плоскости: пол, потолок, полки – отсутствие шнура играет роль. Контейнер чистится просто при нажатии одной кнопки.