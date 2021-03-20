Уральский Папа Карло: житель Нижнего Тагила 25 лет строгает кукол Буратино

За все время своей работы мужчина сделал больше двух тысяч деревянных кукол. На то, чтобы создать одну куклу, уходит целый день. Сначала мастер топором создает форму будущего туловища, после чего дорабатывает ножом, вырезая характерные черты — острый нос и улыбку.