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Еще 12 случаев коронавируса выявлены в Нижнем Тагиле за сутки

21 марта 2021, 10:04
Фото: 1Mediainvest.ru
12 новых случаев COVID-19 выявлены среди жителей Нижнего Тагила за минувшие сутки, сообщает оперативный штаб Свердловской области.

В общей сложности за время пандемии инфекция подтверждена у 5 016 тагильчан.

В Свердловской области общее число выявленных случаев достигло 81 118, из них 157 зафиксировали за минувшие 24 часа.

В больницах Среднего Урала находятся 294 пациента в тяжелом состоянии, 173 — в отделениях реанимации, а 107 подключены к аппаратам ИВЛ.

Общее число выздоровевших от коронавируса достигло 74 334 человек, 169 пациентов выписали за прошедшие сутки.

12 летальных случаев зарегистрировано в региона за период с 20 по 21 марта. В обще сложности от COVID-19 скончались 2 624 свердловчанина.

#Заболеваемость#Статистика#Нижний Тагил#Коронавирус#Здоровье
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