Проект уральского Диснейленда в Екатеринбурге кардинально изменился

Новая рекреационная зона должна быть создана на площадке в 94 гектара. Об этом стало известно в ходе общественных слушаний, пишет E1.
Проект планируется реализовать в течение 18 лет. Когда новый парк будет полностью завершен, предполагается, что его будут посещать около трех миллионов человек в год.
Предварительный проект парка был представлен еще в 2016 году. Однако нынешняя версия отличается.
Планируется, что самыми первыми появятся аттракционы и павильоны с интерактивными и виртуальными играми. Также будут возведены административные, бытовые комплексы и торгово-развлекательные объекты. Кроме того, обустроят участок вдоль Полевского тракта и парковку.
В Центральном секторе (третья очередь) будет располагаться еще больше развлечений. Движение будет организовано и по дороге от Шабровского и по Полевскому тракту.
В последнюю очередь в парке появится гостиничный комплекс на 900 мест и кемпинг на 600 мест.
Предположительно, трафик по Полевскому тракту вырастет, а потому он будет расширен до шести полос. Также будет расширена и дорога от поселка Шабровского до четырех полос.
Напомним, планы о строительстве уральского Диснейленда появились еще в 2015 году. Тогда планировалось построить парк DreamWorks. Возвести его хотели до 2016 года, но потом сроки сдвинулись до 2018. После этого проектные работы перенесли на 2019 год, а само строительство — на 2020 год.