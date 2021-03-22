Шандалович: необходимо расширить льготы пенсионеров Карелии

Обращение предполагает дополнение к правилам компенсации трат на оплату проезда по России пенсионерам, которые проживают на Крайнем Севере и используют для поездок личный транспорт. Компенсацию можно получить для оплаты транспортных расходов один раз в два года, пишет karelinform.ru.