Шандалович: необходимо расширить льготы пенсионеров Карелии

Обращение предполагает дополнение к правилам компенсации трат на оплату проезда по России пенсионерам, которые проживают на Крайнем Севере и используют для поездок личный транспорт. Компенсацию можно получить для оплаты транспортных расходов один раз в два года, пишет karelinform.ru.
В данный список в настоящее время включена компенсация расходов на воздушные, морские, ж/д и автобусные перевозки. Пенсионеры-северяне часто обращались с просьбой добавить в него личный автотранспорт.
Спикер парламента Карелии Элиссан Шандалович отметил, что ЗС добивается расширения льгот последовательно. Он добавил, что, по мнению многих, поездка на автотранспорте дешевле и удобнее, поэтому депутаты направили соответствующую инициативу в федцентр.
По словам Шандаловича, если предложение одобрят, то льгота будет доступна для жителей не только Карелии, но и других северных территорий.