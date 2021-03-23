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6 случаев COVID-19 зафиксировано в Нижнем Тагиле за сутки

23 марта 2021, 09:35
Фото: 1mediainvest.ru
Еще шесть случаев коронавируса выявлено в Нижнем Тагиле за прошедшие сутки, сообщает оперативный штаб Свердловской области.

Таким образом, общее число заболевших составило 5 045 тагильчан.

В Свердловской области за время пандемии зарегистрировано 81 417 случаев COVID-19, из них 147 заболевших выявлено за минувшие сутки. В тяжелом состоянии в медучреждениях находятся 307 жителей региона, 98 из них подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. С 22 по 23 марта из больниц выписано 158 пациентов, всего от коронавируса выздоровело 74 657 свердловчан. За сутки от инфекции скончалось 12 человек, всего с начала пандемии умерло 2 650 жителей региона.

#Заболеваемость#Статистика#Коронавирус#Нижний Тагил#Здоровье
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