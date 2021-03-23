Еще 147 случаев коронавируса выявлено у свердловчан за сутки

За все время пандемии в Свердловской области зарегистрировано 81 417 случаев инфекции. Отмечается, что 307 пациентов лежат в больницах в тяжелом состоянии, 156 из них находятся в реанимации, а 98 подключены к аппаратам ИВЛ.