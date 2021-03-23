Совладельцы «Гринвича» выселяют Ространснадзор и Росавиацию из офисов в Екатеринбурге

Государственные учреждения находятся в бизнес-центре «Аврора» на улице Шейнкмана, 55. Управление торгового центра просит их покинуть пять арендуемых офисов.
По определению Арбитражного суда Свердловской области два офиса занимает Управление государственного авиационного надзора и надзора за обеспечением транспортной безопасности по УрФО. Еще в трех помещениях находятся специалисты Уральского межрегионального территориального управления воздушного транспорта.
Иски были поданы от компании ООО «Инвестторгстрой». Фирма учреждена владельцами «Гринвича» и ей принадлежат все пять помещений. В заявленных требованиях истец просит освободить офисы, не требуя платежей, компенсаций или издержек, сообщает Е1.
В суд также был направлен иск к федеральному Министерству транспорта. Стало известно, что ООО «Инвестторгстрой» ранее заключил договор мены, который разрешал безвозмездую аренду Министерством помещения взамен на здание бывшего Уктусского аэропорта (ул. Белинского, 246). На данный момент планируется снос здания бывшего аэропорта. Выяснилось, что договор мены до сих пор не вступил в силу.
Наш иск обусловлен тем, что мы никак не можем с Росавиацией и Ространснадзором поменяться помещениями. Они сидят в наших площадях, конкурс проведен уже, наши помещения являются победителем в этом конкурсе. В Минтрансе должны были согласовать эту сделку, но не согласовывают,комментирует директор и соучредитель ООО «Инвестторгстрой» Константин Погребинский.
24 февраля 2021 года Московский Арбитражный суд отказал «Инвестторгстрою» в согласовании договора мены. Судебный процесс не завершен, поэтому его Константин Погребинский не комментирует.
Разбирательства участников спора продолжаются. Покинуть помещения государственные учреждения отказываются, в связи с тем, что арбитражом отложено заседание до вынесения обстоятельств дела. В управлении Министерств ищут запасные варианты размещения ведомств.