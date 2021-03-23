Совладельцы «Гринвича» выселяют Ространснадзор и Росавиацию из офисов в Екатеринбурге

Наш иск обусловлен тем, что мы никак не можем с Росавиацией и Ространснадзором поменяться помещениями. Они сидят в наших площадях, конкурс проведен уже, наши помещения являются победителем в этом конкурсе. В Минтрансе должны были согласовать эту сделку, но не согласовывают,комментирует директор и соучредитель ООО «Инвестторгстрой» Константин Погребинский.