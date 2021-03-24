Когда снимут коронавирусные ограничения в Свердловской области

С 1 сентября 2020 года всех учеников школ вывели с дистанционного обучения. Однако, в связи с ухудшением эпидемиологической обстановки, все учащиеся провели на дистанте неделю после каникул по окончанию первой четверти. Затем разрешили выйти ученикам с первого по пятый классы. Чуть позже, в связи с подготовкой к ЕГЭ, к обучению вернулись девятые и 11 классы. Только к концу 2020 года губернатор Евгений Куйвашев анонсировал отмену дистанта.