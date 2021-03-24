Потанин вновь предлагает снизить объем дивидендов "Норникеля"

Как сообщает newizv.ru, по словам гендиректора "Интерроса" Сергея Батехина, еще при выплате дивидендов за 2019 год компания предлагала представителям “Русала” снизить суммы. Тогда Владимир Потанин предложил установить верхний предел в 1 млрд долларов и вложить деньги в модернизацию. Но “Русал” его инициативу не поддержал, а без его согласия на основании действующего с 2012 года соглашения акционеров изменения в модель выплат невозможно внести до 2023 года. Батехин отметил, что по факту “Русал” использует данное соглашение в собственных интересах и наносит ущерб “Норникелю”.