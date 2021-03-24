Потанин вновь предлагает снизить объем дивидендов "Норникеля"

Как сообщает newizv.ru, по словам гендиректора "Интерроса" Сергея Батехина, еще при выплате дивидендов за 2019 год компания предлагала представителям “Русала” снизить суммы. Тогда Владимир Потанин предложил установить верхний предел в 1 млрд долларов и вложить деньги в модернизацию. Но “Русал” его инициативу не поддержал, а без его согласия на основании действующего с 2012 года соглашения акционеров изменения в модель выплат невозможно внести до 2023 года. Батехин отметил, что по факту “Русал” использует данное соглашение в собственных интересах и наносит ущерб “Норникелю”.
Батехин отметил, что его компания предлагает изменить подход уже сегодня. То есть платить от free cash flow - от реальных денег, которые зарабатывает предприятие, за вычетом расходов на текущую деятельность и развитие, а не от бухгалтерского показателя EBITDA, который не учитывает капитальные вложения. Батехин также добавил, что подавляющая часть горнодобывающих компаний придерживается в работе именно такого принципа.
Следует сказать, что “Интеррос” не раз отмечал неприемлемость и с социальной точки зрения трат огромных сумм на дивиденды. За 2020 год эта сумма составила порядка 3,5 млрд долларов. По мнению “Интерроса”, лучше вложить средства в модернизацию оборудования и в программу развития “Норникеля” до 2030 года.
Владимир Путин также заявляет о необходимости направления существенных сумм на развитие компаний или бизнеса в стране, а не на личные счета акционеров. Президент России дал поручение правительству проработать условия, которые позволили бы делать это в стабильной и комфортной для бизнеса обстановке.
По словам Батехина, существующая сейчас модель вынудит “Норникель” прибегнуть к займам, чтобы сохранять баланс между расходами на дивиденды и финансированием инвестиционной программы.
Кроме того, Батехин напомнил, что “Русал” выступал против выплат “Норникелем” 146 млрд рублей ущерба по риску Росприроднадзора. По мнению Батехина, предприятие вполне может подать в суд исковое заявление и обвинить компанию и менеджмент в том, что они не оспорили размер ущерба.