Рост цен на топливо в Тагиле за начало 2021 года оказался выше, чем за весь 2020 год

Я веду строгий учет выручки и доходов. И уже сейчас понимаю, что чистая прибыль с одной поездки падает. В прошлом году я до апреля месяца заправлялся по одной цене. Минутку… (смотрит в блокнот), вот АИ-95 по 44.80 был до 5 апреля. К сожалению, крупные агрегаторы не торопятся повышать цены на поездки при повышении цены на топливо, поэтому я подумываю переходить на газ. Но это не самое лучшее решение, так как я не смогу брать пассажиров с большим багажом. Иными словами, таксисты сами должны выкручиваться в данной ситуации, рассказал нам водитель такси Никита.