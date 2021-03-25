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9 случаев коронавируса выявлено у тагильчан за сутки

25 марта 2021, 13:38
Фото: pixabay.com
Еще девять случаев заболевания COVID-19 зарегистрировано в Нижнем Тагиле за минувшие сутки, сообщает оперативный штаб Свердловской области.

Таким образом, общее количество инфицированных составило 5 065 человек.

В Свердловской области за сутки выявлено 137 случаев новой коронавирусной инфекции, за все время пандемии зафиксировано 81 694 заболевших жителей региона. 292 пациента находятся в тяжелом состоянии, из них 99 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. С 24 по 25 марта в регионе выздоровело 149 свердловчан, общее число вылечившихся составило 74 956 человек. За сутки от коронавируса скончалось 10 пациентов, за время пандемии умерло от инфекции 2 673 человека.

#Заболеваемость#Статистика#Коронавирус#Нижний Тагил#Здоровье
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