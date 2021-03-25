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«Ковидные» ограничения для спортивных мероприятий ослаблены в Свердловской области

25 марта 2021, 10:32
Фото: Photobank Ura Media / 1mediainvest.ru
На 25% согласно последнему указу ио главы региона Александра Высокинского в Свердловской области увеличили вместимость на спортивных объектах.

Так допустимое количество посетителей массовых физкультурных и спортивных мероприятий на объектах спорта от вместимости объекта выросло до 75% (было 50%).

Также на 25% увеличено и число посетителей массовых культурных мероприятий, которые организуются на объектах физкультуры и спорта. Напомним, указ № 176-УГ касательно коронавируса, предполагает ослабление требования особого режима. Самоизоляция для пожилых жителей Среднего Урала, а также граждан, страдающих хроническими заболеваниями, со следующей недели будет иметь рекомендательный характер.

Документ вступит в силу 30 марта.

#Власть#Свердловская область#Спорт#Коронавирус#Общество
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