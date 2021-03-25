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На площадке ПМЭФ Росконгресс обеспечит эпидемиологическую безопасность

25 марта 2021, 13:48
Фото: photo.roscongress.org
В этом году при подготовке традиционного Петербургского международного экономического форума Росконгресс создаст новую инфраструктуру, которая обеспечит эпидемиологическую безопасность.

Издание newizv.ru сообщает, что на площадке организуют тепловизионный контроль участников мероприятия, а также установят в помещениях специальные устройства для рециркуляции воздуха и обеззараживания. Также представители Росконгресса рассказали, что на площадке запланирован запуск новой системы, которая будет осуществлять учет коллективного иммунитета и платформы для обмена данными с задействованными в этой работе ведомствами.

“Проведение форума в очном формате потребовало более тщательно пересмотреть подход к обеспечению безопасности участников в связи с непростой эпидемиологической ситуацией. К открытию все площадки форума, а также центры аккредитации и транспортные средства приведут в соответствие с необходимыми требованиями”, - пояснил директор ПМЭФ Алексей Вальков.

Необходимо отметить, что средства на организацию форума поступают от участников и партнеров. Организатор собирает взносы, которые далее направляются на подготовку площадки, закупку оборудования и его доставку к месту проведения мероприятия. Часть средств используется для обеспечения безопасности участников,

связи и технической поддержки. Организатором Международного экономического форума является фонд Росконгресс. Его создали почти пятнадцать лет назад, чтобы оказывать содействие развитию экономического потенциала, продвижению национальных интересов и укреплению имиджа Российской Федерации. Мероприятия, которые организует Росконгресс, собирают большое количество участников из зарубежных стран.

Впервые Петербургский международный экономический форум был проведен в конце девяностых годов прошлого века. С 2006 года его обязательным участником является глава Российской Федерации. В этом году проведение мероприятия запланировано на первые числа июня. Традиционно программу посвятят важным вопросам, которые связаны с экономикой и социальной сферой, а также развитием технологий.

#Общество
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