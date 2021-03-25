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«Не давал куролесить»: выкинувший ребенка из окна уралец отправился в колонию

25 марта 2021, 14:32
Фото: 1mediainvest.ru
Жителя села Байкалово, который попытался убить ребенка, выкинув его в окно, приговорили к 8,3 годам лишения свободы, сообщает старший помощник руководителя следственного комитета по Свердловской области Александр Шульга.

В ходе расследования стало известно, что мужчина является вменяемым. Во время преступления он отдавал отчет своим действиям, однако вину все равно не признал.

Отмечается, что ранее уралец уже имел судимость за кражи и угоны, рассказал начальник пресс-службы областного главка полиции Валерий Горелых.

Предполагается, что причиной поступка стало то, что после возобновления отношений со своей возлюбленной мужчина узнал, что ребенок не от него.

К тому же малыш плакал в тот момент и не давал ему «куролесить». Вероятно, поэтому вскоре и последовал дикий поступок, подчеркнул полковник Горелых.

#Поселок#Ребенок#Убийство#Валерий Горелых#Колония#Происшествия
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