tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 25 марта 2021,, 11:37

Published 25 марта 2021,, 11:37

Modified Сегодня, 06:57

Updated Сегодня, 06:57

В Югорском марафоне примут участие Большунов, Устюгов и Дементьев

25 марта 2021, 11:37
На Югорский лыжный марафон, который состоится 10 апреля, зарегистрировались титулованные спортсмены. Они пробегут дистанцию 50 км.

Как сообщает “Советский спорт”, среди них Александр Большунов, выигравший кубок мира по лыжным гонкам 2020 и 2021 годов, дважды чемпион мира в лыжных гонках Сергей Устюгов, олимпийский чемпион 2006 года и победитель VII Югорского марафона Евгений Дементьев, олимпийский чемпион 2014 года Александр Легков.

Кроме того, в гонках на трассе 50 км будут участвовать Алексей Червоткин, Наталья Непряева, Татьяна Сорина, Юлия Ступак - лыжники из сборной России.

По информации оргкомитета, у болельщиков будет возможность пообщаться со звездами лыжного спорта и сделать памятные фотографии.

Управляющий Западно-Сибирским филиалом банка “Открытие” Виталий Мосунов отметил, что благодаря марафону участники смогут не только встретиться с известными спортсменами, но и посоревноваться с ними за первое место. По словам Мосунова, о статусе и масштабе мероприятия говорит интерес к нему со стороны именитых лыжников.

Участники соревнований могут выбрать одну из трех дистанций - 5 км, 25 км, 50 км. Более 1,5 тыс. человек уже зарегистрировались на марафон. Победители максимальной дистанции получат денежные призы, общий фонд составляет 1,82 млн рублей. Призеры дистанций 25 км и 5 км будут награждены подарками в виде предметов лыжной экипировки.

Югорский лыжный марафон проходит с 2013 года. Генеральным партнером выступает банк “Открытие”. В числе информационных партнеров марафона - федеральный медиахолдинг 1MI.

#Общество
Подпишитесь
Жалобы на выбросы, продление НМУ и кража почвы. Итоги недели в Нижнем Тагиле
Сегодня, 06:49
Второй день рождения: вывеска магазина чуть не задавила насмерть мужчину в Тагиле
Вчера, 07:00
«Деньги забрала себе»: в ТЦ Нижнего Тагила женщина обчистила потерянный кошелек
Сегодня, 05:23
«Лживая правда»: тагильчанин опровергает незаконное выселение квартирантки из жилья
Вчера, 06:40
Спасибо директору: Эдгард Запашный оценил уход за животными в цирке Нижнего Тагила
Вчера, 16:12
Дожди и плюсовые температуры придут в Нижний Тагил
Сегодня, 06:43