В Югорском марафоне примут участие Большунов, Устюгов и Дементьев

Posted 25 марта 2021,, 11:37
Published 25 марта 2021,, 11:37
Modified Сегодня, 06:57
Updated Сегодня, 06:57
Как сообщает “Советский спорт”, среди них Александр Большунов, выигравший кубок мира по лыжным гонкам 2020 и 2021 годов, дважды чемпион мира в лыжных гонках Сергей Устюгов, олимпийский чемпион 2006 года и победитель VII Югорского марафона Евгений Дементьев, олимпийский чемпион 2014 года Александр Легков.
Кроме того, в гонках на трассе 50 км будут участвовать Алексей Червоткин, Наталья Непряева, Татьяна Сорина, Юлия Ступак - лыжники из сборной России.
По информации оргкомитета, у болельщиков будет возможность пообщаться со звездами лыжного спорта и сделать памятные фотографии.
Управляющий Западно-Сибирским филиалом банка “Открытие” Виталий Мосунов отметил, что благодаря марафону участники смогут не только встретиться с известными спортсменами, но и посоревноваться с ними за первое место. По словам Мосунова, о статусе и масштабе мероприятия говорит интерес к нему со стороны именитых лыжников.
Участники соревнований могут выбрать одну из трех дистанций - 5 км, 25 км, 50 км. Более 1,5 тыс. человек уже зарегистрировались на марафон. Победители максимальной дистанции получат денежные призы, общий фонд составляет 1,82 млн рублей. Призеры дистанций 25 км и 5 км будут награждены подарками в виде предметов лыжной экипировки.
Югорский лыжный марафон проходит с 2013 года. Генеральным партнером выступает банк “Открытие”. В числе информационных партнеров марафона - федеральный медиахолдинг 1MI.