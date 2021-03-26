Еще 133 новых случая COVID-19 зафиксировано в Свердловской области за сутки

С 25 по 26 марта больше всего случаев зарегистрировано в Екатеринбурге, там выявлено 54 инфицированных. Также COVID-19 зарегистрирован у жителей Алапаевского района, Арамильского, Артинского городских округов, Асбеста, Белоярского городского округа, Березовского, Богдановича, Верхней Пышмы, Горноуральского городского округа, Дегтярска, Ирбита, Каменска-Уральского и Каменского района, Краснотурьинска, Красноуфимска, Кушвы, Нижнего Тагила, Нижней Туры, Нижнесергинского района, Новой Ляли, Первоуральска, Ревды, Режа, Североуральска, Слободо-Туринского района, Сухого Лога, Тавдинского и Туринского городских округов.
За время пандемии зафиксировано 81 827 случаев инфекции. Отмечается, что 288 пациентов находятся в тяжелом состоянии, из них 159 лежат в реанимации, а 96 подключены к аппаратам ИВЛ.
По России за сутки выявлено 9 167 случаев коронавируса в 85 регионах страны. Больше всего заболевших в Москве — 1 813, Санкт-Петербурге — 782 и Московской области — 559. Общее число зарегистрированных случаев — 4 501 859.
75 102 жителя региона вылечились от COVID-19 за время пандемии, из них 146 пациентов выписано из больниц за последние 24 часа.
В России за сутки из медучреждений по выздоровлению выписано 10 880 человек. Больше всего в Санкт-Петербурге — 1 615, Москве — 1 551 и Московской области — 477. Таким образом, за все время выздоровел 4 120 161 россиянин.
Всего с начала пандемии скончалось 2 684 человека.
По стране за все время умерло от инфекции 97 017 россиян, из них 405 за прошедшие сутки. Больше всего летальных случаев в Москве — 55, Санкт-Петербурге — 36 и Ростовской области — 20.