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Еще 133 новых случая COVID-19 зафиксировано в Свердловской области за сутки

26 марта 2021, 08:49
Фото: 1mediainvest.ru
133 случая коронавируса выявлено в Свердловской области за минувшие сутки, сообщает региональный оперштаб.

Почти 82 тысячи свердловчан заболели COVID-19 с начала пандемии

С 25 по 26 марта больше всего случаев зарегистрировано в Екатеринбурге, там выявлено 54 инфицированных. Также COVID-19 зарегистрирован у жителей Алапаевского района, Арамильского, Артинского городских округов, Асбеста, Белоярского городского округа, Березовского, Богдановича, Верхней Пышмы, Горноуральского городского округа, Дегтярска, Ирбита, Каменска-Уральского и Каменского района, Краснотурьинска, Красноуфимска, Кушвы, Нижнего Тагила, Нижней Туры, Нижнесергинского района, Новой Ляли, Первоуральска, Ревды, Режа, Североуральска, Слободо-Туринского района, Сухого Лога, Тавдинского и Туринского городских округов.

За время пандемии зафиксировано 81 827 случаев инфекции. Отмечается, что 288 пациентов находятся в тяжелом состоянии, из них 159 лежат в реанимации, а 96 подключены к аппаратам ИВЛ.

По России за сутки выявлено 9 167 случаев коронавируса в 85 регионах страны. Больше всего заболевших в Москве — 1 813, Санкт-Петербурге — 782 и Московской области — 559. Общее число зарегистрированных случаев — 4 501 859.

Более 75 тысяч пациентов выздоровело от коронавируса в Свердловской области с начала пандемии

75 102 жителя региона вылечились от COVID-19 за время пандемии, из них 146 пациентов выписано из больниц за последние 24 часа.

В России за сутки из медучреждений по выздоровлению выписано 10 880 человек. Больше всего в Санкт-Петербурге — 1 615, Москве — 1 551 и Московской области — 477. Таким образом, за все время выздоровел 4 120 161 россиянин.

11 летальных случаев от COVID-19 выявлено с 25 по 26 марта на Среднем Урале

Всего с начала пандемии скончалось 2 684 человека.

По стране за все время умерло от инфекции 97 017 россиян, из них 405 за прошедшие сутки. Больше всего летальных случаев в Москве — 55, Санкт-Петербурге — 36 и Ростовской области — 20.

#Россия#Статистика#Свердловская область#Коронавирус#Здоровье
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